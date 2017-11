Empfehlung - Flughafen Enschede erwartet ausgemusterten „Jumbo“

Enschede. Der ausgemusterte „Jumbo“ soll in der letzten Novemberwoche in Enschede niedergehen und dann von der Firma AELS demontiert werden, berichtete jetzt die Tageszeitung „De Twentsche Courant/Tubantia“ in ihrer Online-Ausgabe. Ein AELS-Sprecher wollte die Ankunft des einst weltgrößten Passagierflugzeugs noch nicht direkt bestätigen. „Ich klann bisher nur sagen, dass wir nach dem Airbus weitere Maschinen demontieren werden.“ Die Firma AELS hatte im Sommer zum Auftakt ihrer Tätigkeit auf dem Airport Twente einen Airbus A340 der schweizerischen Fluggesellschaft Swiss innerhalb weniger Wochen zerlegt und einer Weiterverwertung zugeführt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/flughafen-enschede-erwartet-ausgemusterten-jumbo-213355.html