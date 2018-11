Empfehlung - Flammen zerstören Autowerkstatt in Lattrop

Lattrop Eine Autowerkstatt in Lattrop ist am Samstagabend durch einen Großbrand zerstört worden. Als die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr am Unglücksort an der Dorpsstraat eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Die Feuerwehren aus Ootmarsum, Denekamp, Oldenzaal und Tubbergen kämpften gegen die Flammen an. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der Giebel einstürzte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/flammen-zerstoeren-autowerkstatt-in-lattrop-268019.html