Flammen wüten in Werkstatt im Grenzgebiet

Lattrop Eine Werkstatt für Autos ist am Samstagabend im niederländischen Lattrop durch ein Feuer zerstört worden. Als die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr am Unglücksort in der Dorpstraat im Lattroper Ortsteil Breklenkamp eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dachstuhl der Werkstatt. Mehrere Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an. Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Ortskern ab. Meldungen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/flammen-wueten-in-werkstatt-im-grenzgebiet-268019.html