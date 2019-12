Empfehlung - Firma muss Erdbebenopfern Schmerzensgeld zahlen

Leeuwarden In den nördlichen Niederlanden kam es aufgrund von Erdgasbohrungen bereits häufiger zu Erdbeben, die teilweise Häuser von Privatpersonen beschädigt haben (die GN berichteten). Bereits 2017 hatte das Gericht in der Stadt Assen geurteilt, dass die NAM für Erdbebenschäden aufkommen müsse. Dieses Urteil wurde durch das Urteil des Gerichts Leeuwarden nun teilweise bestätigt. Das Gericht in Leeuwarden teilte die Gruppe der Kläger in verschiedene Kategorien ein. Die erste Gruppe von ihnen – weit mehr als die Hälfte der Kläger in diesem Prozess – hat das Recht auf eine Schadensersatzzahlung von der NAM. Ein Teil von ihnen habe darüber hinaus auch das Recht auf Schmerzensgeld und könne mit einer Zahlung von mindestens 2.500 Euro rechnen. Personen, deren Haus oder Wohnung jedoch keinen oder „nur einen“ Schaden aufweist, können vorerst nicht mit einer Zahlung rechnen. Sie bekommen jedoch noch die Gelegenheit, ihren Anspruch auf Schadensersatzzahlungen deutlich zu machen. 13 Kläger fallen ganz aus dem Rahmen und können laut Urteil des Gerichts nicht mit einer Geldzahlung rechnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/firma-muss-erdbebenopfern-schmerzensgeld-zahlen-336688.html