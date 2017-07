„Fiets4Daagse“: Provinz Drenthe im Fahrradsattel erkunden

gn Nordhorn. Der VVV Nordhorn bietet am Dienstag, 25. Juli, die Möglichkeit, an einer Radtour in den Niederlanden teilzunehmen. Die Provinz Drenthe in den Niederlanden hat als Fünf-Sterne-Radprovinz ein umfassendes Radwegenetz von mehr als 1700 Kilometern. „Drenthe hat viel für Fahrradliebhaber zu bieten“, schreibt der VVV. Das Angebot „Fiets4Daagse“ gelte als „Perle unter den Radevents“.

Mit dem Bus und einem Fahrradanhänger wird zunächst die Station Dalen angefahren. Von dort aus startet die etwa 40 Kilometer lange Tour durch die malerische Region Drenthe.

In Dalen werden die Teilnehmer mit Kaffee und Tee begrüßt. Von hier aus geht es zunächst in Richtung des Dorfes Gees und anschließend nach Meppen in den Niederlanden. Danach geht es weiter in das bekannte Malerdorf Zweeloo, dessen Ortskirche bereits zum Motiv Vincent van Goghs wurde. Die nachfolgende Station ist „‘t Hoes van Hol-An“ in Oud Aalen, wo sich die Radler auf Pfannkuchen freuen können. Nach der Mittagspause geht es weiter nach Oosterhesselen. Dort wird das Kunstfestival „Montmartre“ besucht.

Abschließend führt die Route zurück nach Dalen. Den Teilnehmern wird die Möglichkeit gegeben, noch etwas Zeit in der Stadt zu verbringen, bevor es mit dem Bus zurück nach Nordhorn geht.

„Die eintägige Fahrradtour verspricht schöne Radwege und ein abwechslungsreiches Programm“, heißt es in der Ankündigung. Die Kosten betragen 43,20 Euro pro Radbegeisterten.

Mehr Infos unter http://www.fiets4daagse.nl.