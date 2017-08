„Fiets-4-daagse“: Zweimal mit dem Rad über die Grenze

In Denekamp starten am Dienstag, 22. August, die 42. „Euregio Fiets-4-daagse“. Die täglichen Touren führen wieder durch die herrliche Natur beiderseits der Grenze – mit täglich neuen Überraschungen. An zwei Tagen geht es auch in die Grafschaft.