Feuerwerksfreie Zonen in Enschede haben sich bewährt

In Enschede ist vor dem Silvestertag offenbar deutlich weniger geböllert worden als in den vorangegangenen Jahren. Es gingen zwar 500 Beschwerden von Enschedern ein; das war aber nur die Hälfte der Anzahl, die in den Vorjahren dort registriert wurden.