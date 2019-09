Empfehlung - Feuerwehr rückt zu Autobränden aus - Polizei sucht Zeugen

Enschede/Deurningen Wie die niederländische Nachrichtenagentur News United berichtete, wurden die Feuerwehren aus Oldenzaal und Werselo am Samstag gegen 23.40 Uhr zu einem Autobrand in einem Ferienhausgebiet am Beldhuismoelnweg in Deurningen gerufen. Dort hatte zunächst ein Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Ein zweites Auto, welches in unmittelbarer Nähe geparkt war, wurde durch die Flammen schwer beschädigt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/feuerwehr-rueckt-zu-autobraenden-aus-polizei-sucht-zeugen-321199.html