Feuerwehr löscht brennende Scheune in Denekamp

In Denekamp ist am Donnerstagabend eine Scheune am Gravenesweg aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte verhindern.