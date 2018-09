Empfehlung - Feuerwehr findet Toten in brennendem Haus in Ootmarsum

Ootmarsum Bei einem Einsatz im niederländischen Ootmarsum haben die Einsatzkräfte am Montag einen Toten in einem brennenden Haus gefunden. Es handelt sich vermutlich um den Hausbewohner. Mehrere Feuerwehren der Umgebung waren mit den Löscharbeiten des Dachstuhls an der Denekamperstraat beschäftigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist der Brand bereits vom Weiten zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/feuerwehr-findet-toten-in-brennendem-haus-in-ootmarsum-249617.html