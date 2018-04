Empfehlung - Feuerwehr befreit eingeklemmten Hund in Hengelo

hi Hengelo. Die morgendliche Runde mit dem Hund ist am Montagmorgen in Hengelo dramatisch verlaufen. Beim Schnüffeln hing der Vierbeiner plötzlich fest, unter einer Bank ging es weder vor, noch zurück. Auch seine Besitzer konnten den in Not geratenen Hund nicht befreien. Erst mithilfe der Feuerwehr gelang es, dass verschreckte Tier zu retten. Die Feuerwehrleute zersägten ein Brett der Bank, hierunter steckte der neugierige Schnüffler fest. Der Hund kam mit dem Schrecken davon, zum Abschluss gab es beruhigende Streicheleinheiten der Feuerwehrleute.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/feuerwehr-befreit-eingeklemmten-hund-in-hengelo--231103.html