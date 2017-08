Empfehlung - Feuer zerstört Scheune in Lattrop

hi Lattrop. Auf einem Bauernhof im Grenzgebiet ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Die niederländische Brandweer ist am Donnerstag um kurz vor zwölf Uhr zu dem Einsatzort im Lattroper Ortsteil Breklenkamp gerufen worden. Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes stand eine Scheune mit Heu in Flammen. Die Rauchentwicklung war zeitweise so groß, dass der Brand bis nach Nordhorn zu erkennen war. Auch die Nordhorner Feuerwehr wurde deshalb alarmiert. Die deutschen Einsatzkräfte konnten ihre Fahrt in Richtung Brandort allerdings wieder abbrechen. Nach ersten Informationen kamen bei dem Scheunenbrand weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/feuer-zerstoert-scheune-in-lattrop--203228.html