gn Nijverdal. Die Feuerwehr im niederländischen Nijverdal hat in der Nacht zu Freitag einen Wohnkomplex an der Constantijnstraat geräumt. In der Tiefgarage des Gebäudes waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos in Brand geraten. Die Feuerwehr holte insgesamt 64 Personen aus den Wohnungen. Alle wurden vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde niemand. Die Bewohner werden derzeit in einem nahegelegenen Gemeindehaus sowie in einem Cafè betreut. Die Feuerwehr lüftet den Wohnkomplex. Wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen können, steht noch nicht fest. Über die Schadenshöhe ist ebenfalls noch nichts bekannt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/feuer-in-tiefgarage-in-nijverdal-219190.html