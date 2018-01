Empfehlung - Festnahme im Enscheder Mordfall

Enschede. Im Fall des erschossenen 25-jährigen Enscheders hat es am Dienstag offenbar eine Festnahme gegeben. In Gewahrsam genommen wurde eine 39-jährige Frau aus Enschede. Sie wird laut einem Bericht der Tageszeitung „De Twentsche courant/Tubantia“ verdächtigt, in die Ermordung des syrischstämmigen Mannes verwickelt zu sein. Details dazu wurden allerdings nicht bekannt. Laut einer Sprecherin der Polizei soll der 25-Jährige kurz vor seinem Tod in der Nähe eines Imbissrestaurants mit den Insasssen eines weißen Personenwagens lautstark gestritten haben. Kurze Zeit später war er tot in seinem Wagen gefunden worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/festnahme-im-enscheder-mordfall-223857.html