Empfehlung - Festgenommener nach vierfachem Mord wieder auf freiem Fuß

Enschede Welche Verdachtsmomente gegen den Enscheder vorlagen, teilte die Polizei nicht mit. Am Dienstag vergangener Woche waren, wie berichtet, in einem Gebäude in Enschede vier Leichen entdeckt worden. Die Männer waren erschossen worden. Wenige Stunden nach dem Leichenfund wurde der 26-Jährige bei Dordrecht festgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/festgenommener-nach-vierfachem-mord-wieder-auf-freiem-fuss-267324.html