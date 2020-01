Falschgeld in Enschede im Umlauf

Enschede Mit Falschgeld soll eine Person am Sonntag in mehreren Geschäften in Enschede bezahlt haben. Laut der niederländischen Polizei soll es sich um nachgemachte 100-Euro-Scheine handeln.

In den digitalen Netzwerken werden andere Geschäftsinhaber bereits gewarnt, das berichtet die Tageszeitung „Tubantia“. „Wir raten Unternehmern, besonders aufmerksam zu sein. Seien Sie konsequent bei der Überprüfung der Scheine. Wer Falschgeld angenommen hat oder Zweifel an den entgegengenommen Scheinen hat, sollte sich an die Polizei wenden“, heißt es von der niederländischen Polizei.