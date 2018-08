Empfehlung - Fahrerin landet bei Ommen mit Auto im Graben

Ommen Eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus Almelo ist am Dienstag auf einer Straße nahe dem Vechtestädtchen Ommen mit ihrem Auto verunglückt. Sie verlor in einer Kurve die Gewalt über ihren Wagen, prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum und landete schließlich in einem Straßengraben. Einsatzkräfte bargen die 38-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde auch eine Gedenktafel zerstört, die an einen tödlichen Verkehrsunfall im vergangenen Monat an derselben Stelle erinnern sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/fahrerin-landet-bei-ommen-mit-auto-im-graben-245714.html