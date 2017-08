Empfehlung - Ex-Fußballprofi nach tödlichen Messerstichen in Haft

hi Reutum. Ein 22-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Messerstecherei im niederländischen Reutum ums Leben gekommen. Der kleine Ort liegt rund fünf Kilometer von Ootmarsum entfernt. Medienberichten zufolge kam es zwischen zwei Familien zum Streit. Der Konflikt eskalierte in der Nacht auf der Terrasse eines Restaurants am Oldenzaaler Weg. Bei einer verbalen Auseinandersetzung blieb es nicht: Drei Personen sollen verletzt worden sein, ein Mann erlitt tödliche Stichverletzungen. Für den Tod des 22-Jährigen macht die niederländische Polizei einen 34-Jährigen und seinen Bruder verantwortlich. Der ehemalige Fußballprofi und sein Bruder könnten noch mindestens 14-Tage in Untersuchungshaft bleiben. Bis dahin wollen die Ermittler herausfinden, ob die tödlichen Messerstiche einem der beiden Männer zur Last gelegt werden können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/ex-fussballprofi-nach-toedlichen-messerstichen-in-haft-203121.html