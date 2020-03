Erstes Kiebitzei im Gebiet Overjissel gefunden

Dalfsen Vor Kurzem ist auf einem Acker bei Dalmsholte am Fuß des Lemelerberges das erste Kiebitzei dieses Jahres im Landschaftsgebiet Overijssel gefunden worden. Der Naturfreund Gerrit Ligtenberg fand das Nest mit einem Ei um 9.30 Uhr morgens, eine Woche, nachdem im Gelderland das erste von insgesamt zwei Kiebitzeiern in ganz Niederlande gefunden wurde. Das Nest muss jetzt wegen der bevorstehenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten geschützt werden. Eine Prüfung des Eis durch einen Mitarbeiter der Organisation Landschap Overijssel, die sich um den Naturschutz kümmert, hat ergeben, dass es sich tatsächlich um ein Kiebitzei handelt. Mit dem Fund ist klar, dass die Weidevogel-Saison begonnen hat. Freiwillige Helfer werden sich bis Mitte Juni auf die Suche nach Nestern begeben, die sich in direkter Nähe zu Gebieten befinden, die von der Landwirtschaft genutzt werden. Bei dieser Aktion gibt es eine Kooperation mit den Landwirten.