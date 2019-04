Empfehlung - Oldenzaal hat einen Bürgermeister für die Nacht

Oldenzaal Er soll das Nachtleben in Oldenzaal zum Pulsieren bringen: Toon Brummelhuis ist für die folgenden zwei Jahren der Nachtbürgermeister der Gemeinde. Wie die niederländische Tageszeitung „Tubantia“ berichtet, ist er jüngst in sein neues Amt eingeführt worden. Als erster Nachtbürgermeister gibt er gefragt und ungefragt Ratschläge zu dem Nachtleben in der Gemeinde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/er-regiert-in-der-nacht-290606.html