Empfehlung - Enscheder Öffnungszeiten ärgern Gronauer

Enschede/Gronau „Die Unternehmen sind nicht verpflichtet mitzumachen“, so eine Sprecherin des Enscheder Stadtmarketings. Doch in den Filialen der großen Ketten ist allsonntäglich Einkaufszeit. Für den Einzelhandel in Gronau ist die Konkurrenz schmerzhaft. „Enschede ist sonntags voll“, sagt Frank Schulte vom Cityring, dem Zusammenschluss der Kaufmannschaft. In Enschede können die Geschäfte ohne Bedingungen ihre Türen öffnen; diesseits der Grenze dagegen geht das nur bei Anlässen wie Stadtfest oder Kirmes. „Für die Arbeitnehmer in Enschede ist das ein Verlust an Lebensqualität“, sagt Schulte. „Eltern können nicht mit ihren Kindern zum Fußball oder zum Reiten oder zur kulturellen Veranstaltungen. Das Leben ist ja nicht nur Konsum!“ Der Gronauer Kaufmann würde sich wünschen, dass die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage europaweit harmonisiert würde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/enscheder-oeffnungszeiten-aergern-gronauer-267092.html