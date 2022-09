© Plawer, GŸnter

Seit nunmehr 30 Jahren wird in und an der Synagoge in Enschede an der Prinse­straat 16 jährlich der Opfer gedacht. Vor dem Eingang befindet sich seit dieser Zeit ein von Appie Drielsma gestaltetes Denkmal für die fast 700 ermordeten jüdischen Bürger Enschedes. Archivfoto: Plawer