Enschede wird bis Montagmorgen zum Sicherheitsrisikobereich

gn Enschede. Am Sonntag sollen in Enschede diverse Demonstrationen stattfinden. Die „Festung Europa“ wird von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Diese Demonstration zielt auf die Islamisierungs- und Außenpolitik ab. Gruppen wie „No-Hogesa“ und „AFA Fryslân“ haben Gegendemonstrationen ebenfalls in Enschede angekündigt.

Die niederländische Polizei, die Gemeinde Enschede und die Staatsanwaltschaft sind bemüht, die Demonstrationen „ungestört und sicher“ zu machen. Darauf hat die deutsche Polizei am Samstagabend hingewiesen. Unter anderem rechneten die Niederländer auch mit vielen deutschen Demonstranten in Enschede.

Regelungen gelten bis Montag, 7 Uhr

Die Stadt Enschede wird von Sonnabend, 22 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, zum Sicherheitsrisikobereich erklärt. In diesem Zusammenhang gelten für Enschede folgende Regeln: Auf Anordnung des Staatsanwaltes darf präventiv durchsucht werden. Es ist Menschen nicht gestattet, gesichtsbedeckende Kleidung zu tragen wie zum Beispiel Kapuzen oder Schals. Weiterhin ist es nicht gestattet, zum Beispiel Stöcker oder andersartige, potenzielle Waffen mit sich zu führen.

Die Polizei hat angekündigt, bei Störungen der öffentlichen Ordnung oder deren Versuchen, diese Ordnung zu stören, unverzüglich eingreifen. Es ist verboten, sich an einem öffentlichen Ort zu versammeln oder durch „provozierendes Verhalten Anlass zu Unregelmäßigkeiten“ zu geben.

Es gilt die „Gruppenhaftung“

„Diskriminierende Äußerungen (in welcher Form auch immer) sind nicht gestattet“, heißt es weiter. Außerdem ist es nicht gestattet, Feuerwerk oder Fackeln abzubrennen. Alkohol darf nicht mitgeführt werden. Das gesamte Gebiet wird von Kameras überwacht. Gewalt und Beleidigungen gegen Polizeibeamte werden nicht akzeptiert. „Jeder, der sich nicht an diese Regeln hält, muss mit straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen“, warnt die Polizei.

Es gelte auch die sogenannte Gruppenhaftung. Das bedeutet, dass alle Personen in einer Gruppe für Schäden infolge Zerstörungen, begangen von einem Einzelnen, der zu dieser Gruppe gehört, solidarisch haftbar gemacht werden können.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Enschede. „Wenn Sie etwas sehen und dabei denken, dass es die niederländische Polizei wissen sollte, dann rufen Sie bitte die Polizei Enschede unter der Telefonnummer 0031900-8844 an“, empfiehlt die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim.