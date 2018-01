Empfehlung - Emmen: Zoo oder Freizeitpark?

fs Emmen. Der neue Wildlands Adventure Zoo in Emmen plant den Bau einer großen Achterbahn und entwickelt sich damit immer mehr vom Zoo zum Freizeitpark. Das stößt im Nachbarland auf immer mehr Kritik. „Der Mensch will Tiere sehen“ schrieb am vergangenen Wochenende die landesweit erscheinende Tageszeitung „De Telegraaf“. Viele Besucher fragen sich inzwischen, was der Nachfolger des Dierenparks Emmen denn nun ist. Ein Tierpark will die alljährlich auch von vielen Grafschaftern besuchte Einrichtung unweit der Grenze bei Emlichheim nicht sein. Das Wort Zoo bedeutet aber Tierpark. Doch was ist es nun?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/emmen-zoo-oder-freizeitpark-221533.html