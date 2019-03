Empfehlung - Ein Verletzter bei Schüssen in Enschede

Enschede In einer Wohnung an der Geraniumstraat in Enschede sind in der Nacht zu Dienstag Schüsse gefallen. Wie die Polizei auf Twitter berichtet, ist dabei eine Person verletzt worden. Diese wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter. Für eine forensische Untersuchung bleibt die Straße am Dienstag gesperrt. Es wird noch nach der Tatwaffe gesucht. Dafür wurde unter anderem eine Drohne eingesetzt.