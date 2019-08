Empfehlung - Ein Flohmarkt der ganz anderen Art in Breklenkamp

Breklenkamp Zum Verkauf stehen am Sonntag Damen- und Kindermode, Kinderequipment wie Buggys, Kleinmöbel sowie Theaterobjekte und Raritäten. Das deutsch-niederländische „Künstlerinnentandem“ Kinga Röder de Jong und Simone Wrede aus Nordhorn veranstaltet diesen besonderen Flohmarkt, um die Aktivität des Aussortierens und Weggebens von liebgewonnenen Teilen künstlerisch für ihr aktuelles Euregio-Projekt „Energie Kunst Generator“ (EKG) zu nutzen. „Jeder, der länger an einem Platz wohnt, wird es kennen: Man lebt, man schafft an, man produziert Dinge, man lebt weiter, die Bedürfnisse ändern sich und plötzlich muss man ausräumen und sich trennen, um Platz für Neues zu schaffen. Die ehemals so wichtigen Gegenstände dürfen weiterwandern und neue Besitzer glücklich machen“, erklären die Veranstalterinnen und sagen: „Diesen Prozess wollen wir in den nächsten Wochen künstlerisch verarbeiten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/ein-flohmarkt-der-ganz-anderen-art-in-breklenkamp-315434.html