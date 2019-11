Empfehlung - Drogenlabor in Geschäftsräumen in Oldenzaal geräumt

Oldenzaal Die Polizei hält sich noch bedeckt, doch die Nachbarn in Oldenzaal sind sich laut der niederländischen Nachrichtenagentur News United sicher, dass in den Geschäftsräumen am Kleibultweg ein Drogenlabor eingerichtet war. Am Sonntag haben Beamte der Polizei mit Unterstützung von Feuerwehr sowie Experten der nationalen Behörde LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) das Gebäude geräumt. Tanks, Gasflaschen sowie große Behälter wurden aus den Räumen geschleppt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/drogenlabor-in-geschaeftsraeumen-in-oldenzaal-geraeumt-327307.html