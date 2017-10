Empfehlung - Drogenkonsum mit Gütesiegel vom niederländischen Staat

Den Haag. Während das Rauchen und der Verkauf von Marihuana in den Niederlanden seit Jahrzehnten geduldet werden, sind die Belieferung der Coffeeshops und der Anbau von Cannabis noch immer strafbar. Diese Duldungspolitik könnte aber schon bald Vergangenheit sein. Die neugegründete Regierung aus VVD, CDA, D66 und „Christen Unie“ hat in ihrem Koalitionsvertrag ein Experiment festgeschrieben, das die Produktion und die Warenannahme an der Hintertür der Coffeeshops legalisieren soll. Das berichten niederländische Medien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/drogenkonsum-mit-guetesiegel-vom-niederlaendischen-staat-212588.html