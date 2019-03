Empfehlung - Dinkelland verbietet fliegen lassen von Luftballons

Dinkelland Die Gemeinde Dinkelland wird bei ihren Festlichkeiten keine Luftballons mehr in die Luft aufsteigen lassen. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen. Laut der niederländischen Tageszeitung „Tubantia“ folgt der Stadtrat damit einer Aufforderung einer Bürgerinitiative. Diese hatte darauf aufmerksam gemacht, dass das Freilassen von Ballons aufgrund der Plastikreste schlecht für Umwelt und Tiere ist. Organisatoren von Veranstaltungen in der Gemeinde soll ebenfalls von Ballonaktionen abgeraten werden. Die Bürgerinitiative setzt sich nun dafür ein, dass auch in anderen Gemeinden in der Provinz Overijssel keine Luftballons in die Luft gelassen werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/dinkelland-verbietet-fliegen-lassen-von-luftballons-289006.html