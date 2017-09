Deutsche von Oldenzaaler Polizei festgenommen

gn Oldenzaal. Während die Polizei in Oldenzaal am Montag hinter einem deutschen Auto herfuhr, haben die Fahrer etwas aus dem Fenster geworfen. Grund genug für die Beamten, den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle an der Eektestraat stellten die niederländischen Beamten fest, dass der deutsche Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Außerdem waren beide Insassen wegen Einbrüche und Drogenbesitz vorbestraft. „Bei der weiteren Durchsuchung des Wagens haben die Beamten Einbrecherwerkzeug und eine große Menge Drogen sichergestellt“, das berichtet die niederländische Polizei. Beide Insassen wurden zu weiteren Befragung vorläufig festgenommen.

