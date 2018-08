Empfehlung - „Der Nase“ Willem Holleeder wird der Prozess gemacht

Amsterdam Sie ist eine der bekanntesten Frauen der Niederlande – doch kaum einer weiß, wie Astrid Holleeder aussieht. Es gibt keine aktuellen Fotos von ihr. Sie lebt an einem geheimen Ort, fährt in einem gepanzerten Auto. Die Amsterdamerin steht auf der Todesliste ihres eigenes Bruders, davon sind sie und die Staatsanwaltschaft überzeugt. „Er will mich töten, lieber heute als morgen“, sagt die 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Und sie versteht ihn: „Ich habe das Unvorstellbare getan. Ich habe ihn verraten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/der-nase-willem-holleeder-wird-der-prozess-gemacht-247619.html