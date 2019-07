Empfehlung - Denekamper ernten Roggen wie in früheren Zeiten

Denekamp Jedes Jahr rücken zu dieser Ernte die Männer „van oale Spul“ an. „Wir wollen damit die Tradition aufrechterhalten“, sagt Pam Hermelink, die in einer Tracht den Roggen in kleine Päckchen zum Trocknen zusammenschnürt. Für die Ernte in Handarbeit brauchen sie etwa drei Stunden, dann bleibt den Roggen noch etwa vier Wochen auf dem Feld zum Trocknen stehen, bevor es in der Mühle weiter verarbeitet wird. Für die fleißigen Erntehelfer gab es nach der Arbeit Speckpfannekuchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/denekamper-ernten-roggen-wie-in-frueheren-zeiten-310111.html