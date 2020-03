Empfehlung - Corona-Virus: Erster Krankheitsfall in Coevorden gemeldet

Coevorden In den Niederlanden wurde am Sonntag ein weiterer Corona-Fall gemeldet. Wie das niederländische Gesundheitsministerium RIVM mitteilt, handelt es sich bei dem an COVID-19-Erkrankten um einen Mann aus der Drenthe. Er wurde nach Feststellung der Infizierung unter Haus-Quarantäne gestellt. Laut Recherchen der niederländischen Tageszeitung Daagblad van het Norden handelt es sich bei dem Erkrankten um einen Mann aus Coevorden. Dieser könnte sich ersten Erkenntnissen zufolge, während einer Karnevalsfeier im niederländischen Tilburg angesteckt haben. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/corona-virus-erster-krankheitsfall-in-coevorden-gemeldet-346171.html