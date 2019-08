Empfehlung - Coevorden reist in die eigene Vergangenheit

Coevorden / Uelsen Bei den „Garnzoensdagen“ reist der Ort in seine eigene Vergangenheit als Festungs- und Garnisonsstadt. Dazu kommen verschiedene Reenactment-Gruppen nach Coevorden. Das sind Schauspieler, die die Geschichte möglichst authentisch nachstellen wollen. Mit ihnen sollen Besucher an diesem Wochenende die Geschichte von Coevorden auf ansprechende Weise in Form von Lagern, Gefechtsnachstellungen und Salutschüssen auf der „Weeshuisweide“ erleben können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/coevorden-reist-in-die-eigene-vergangenheit-314675.html