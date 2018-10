Empfehlung - Cannabisplantage in zwei Häusern in Hengelo entdeckt

Hengelo Die niederländische Polizei hat am Dienstagmorgen in Hengelo eine Hanfplantage entdeckt, die in zwei nebeneinanderliegenden Wohngebäuden eingerichtet war. Es seien rund 750 Cannabispflanzen sichergestellt und vernichtet worden, hieß es in einem Pressebericht. Um die elektrischen Installationen der Plantage sicher abbauen zu können, musste für einige Zeit die Stromversorgung in dem Wohngebiet unterbrochen werden. Rund 35 Wohnungen waren von der vorübergehenden Abschaltung betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/cannabisplantage-in-zwei-haeusern-in-hengelo-entdeckt-261100.html