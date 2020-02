Blick über den Gartenzaun: Privatgarten öffnet die Pforten

Denekamp Cor und Maria van Bakel öffnen am Samstag, 22. Februar, ab 10 Uhr, bereits zum achten Mal ihren Garten „De Dinkeltuin“, Gervelink 30, Denekamp, für interessierte Naturliebhaber. In ihrem Frühlingsgarten blühen zu dieser Zeit bereits viele verschiedene Pflanzen. Zu sehen sind mehr als 150 verschiedene Schneeglöckchen und etwa hundert Weihnachtsrosen. Im Garten verstreut sind alle Arten von Zwiebelkulturen, und es werden auch Pflanzen zum Verkauf angeboten.

Der Eintritt beträgt 3 Euro. Den Erlös aus den Eintrittsgeldern spenden die van Bakels stets an wohltätige Zwecke, in diesem Jahr geht das Geld an die „Sheltersuit Foundation“ in Enschede. Die Mitarbeiter (oft selbst Asylsuchende oder ehemalige Flüchtlinge) stellen eine besondere Art von Schlafsäcken für Flüchtlinge und Obdachlose her.

Weitere Informationen gibt es auf www.dedinkeltuin.nl.