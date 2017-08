Bestes Eis Europas kommt aus Denekamp

Erik und Hermien Kuiper vom Eissalon „de Ijskuip“ in Denekamp sind in Bologna als „Beste Eismacher Europas“ geehrt worden. Das Ehepaar, das im Februar auf nationaler Ebene den zweiten Platz belegt hatte, tritt im September bei der WM in Rimini an.