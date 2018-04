Empfehlung - Belüftungsanlage der Diskothek „Vios“ in Hengelo brennt

Hengelo. Eine meterhohe Rauchwolke war am Montagmorgen über dem Dach der Diskothek „Vios“ in Hengelo zu sehen. Laut der Feuerwehr ist ein Feuer in einer Belüftungsanlage entstanden. Die Brandursache ist jedoch noch unklar. Die Einsatzkräfte wurden laut Feuerwehrsprecher Marcel Kamphuis um 8.53 Uhr alarmiert. Nachdem die Feuerwehr das Feuer auf dem unter Kontrolle hatte, untersuchten die Einsatzkräfte den Rest des Gebäudes. Um 9.45 Uhr meldeten sie schließlich: „Feuer aus“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/belueftungsanlage-der-diskothek-vios-in-hengelo-brennt-231920.html