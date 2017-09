Empfehlung - Baum stürzt bei Sturm auf Schülerin in Enschede

gn Enschede. Bei einem Gymnasium in Enschede ist am Mittwochmorgen ein großer Baum umgestürzt und auf eine Schülerin gefallen. Das Mädchen musste von der Feuerwehr befreit werden. Es kam verletzt in ein Krankenhaus. Weil nicht auszuschließen ist, dass weitere Bäume bei starkem Wind umstürzen könnten, wurde das Gelände vorerst abgesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/baum-stuerzt-bei-sturm-auf-schuelerin-in-enschede-207330.html