Empfehlung - Bahnhof Oldenzaal geräumt: Keine Züge nach Deutschland

Oldenzaal Feuerwehr und Polizei sind derzeit im und am Bahnhof in Oldenzaal im Einsatz. Dort war am Montagmorgen ein Leck in einem Kesselwagen entdeckt worden. Auch Mitarbeiter der Firma ProRail sind vor Ort. Wie ProRail mitteilte, soll der Waggon derzeit leer sein, hatte aber zuvor 65 Tonnen des Gefahrstoffs „Styrolmonomer“ geladen. Dieser ist leicht entzündlich und kann gesundheitsschädlich sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/bahnhof-oldenzaal-geraeumt-keine-zuege-nach-deutschland-306615.html