Bahnhof in Enschede wegen Waffenmeldung abgeriegelt

Enschede Der Bahnhof in Enschede ist zum Teil abgesperrt. Grund dafür ist ein Polizeieinsatz. Wie die niederländische Nachrichtenagentur News United berichtet, hatte ein Mann aus einem grenzüberschreitenden Zug den Notruf gewählt. Er meldete, dass er bedroht werde und mehrere Schusswaffen sehe.

Der Zug wurde am Bahnhof in Enschede gestoppt. Es gab sechs Verhaftungen. Polizisten in schusssicheren Westen kontrollieren das Gebiet. Der Zug wurde ebenfalls durchsucht, es wurden allerdings keine Waffen gefunden. Über die Identität der Verhafteten ist noch nichts bekannt.