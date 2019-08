Autorodeo am Sonntag in Denekamp

Denekamp Das Autorodeo in Denekamp ist laut der Veranstalter das älteste Rodeo in der Twente. Mehr als 450 Fahrer sollen in diesem Jahr antreten. „Rodeo ist eine Form des Autocross- und Crazy-Car-Rennens“, beschreibt der Veranstalter. Ziel ist es natürlich, die Runden so schnell wie möglich zu fahren. Dabei ist es aber auch erlaubt, andere Fahrer aus der Spur zu schieben.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr das „Doppeldeckerrennen“. Dabei fahren zwei aufeinandergestapelte Autos ihre Runden. Der obere Wagen lenkt, der untere bremst und beschleunigt. Die Rodeo-Strecke befindet sich am Almelo-Nordhorn-Kanal, nahe der deutschen Grenze. Das Rodeo beginnt am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr und dauert bis etwa 18 Uhr.