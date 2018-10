Empfehlung - Autofahrer stirbt bei Enschede nach Kollision mit Baum

Enschede Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend bei Enschede ist ein 25 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie es in einem Pressebericht hieß, war der Mann mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Motor des Fahrzeugs aus dem Wrack gerissen worden und anschließend in Brand geraten. Für den 25-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Den Angaben zufolge waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen zum Unfallhergang auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/autofahrer-stirbt-bei-enschede-nach-kollision-mit-baum-260695.html