gnDenekamp. Ein Auto mit zwei Insassen hat sich am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr im niederländischen Denekamp mehrfach überschlagen. Beide Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, die Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen an der Lattropperstraat von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bis er auf einer anliegenden Weide zum Stillstand kam. Die niederländischen Einsatzkräfte befreiten die zwei Frauen aus dem Fahrzeug.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/auto-ueberschlaegt-sich-zwei-verletzte-in-denekamp-214347.html