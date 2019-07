Empfehlung - Auto brennt am Sonntagmorgen im Zentrum von Enschede aus

Enschede In Flammen hat am frühen Sonntagmorgen ein Audi in Enschede gestanden. Wie die niederländische Nachrichtenagentur „News United“ mitteilte, wurde der örtlichen Feuerwehr gegen 4.30 Uhr ein Autobrand im Stadtzentrum am Oliemolensingel gemeldet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/auto-brennt-am-sonntagmorgen-im-zentrum-von-enschede-aus-308924.html