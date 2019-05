Auf zwei Radtouren die Schönheiten der Twente entdecken

Losser Mit dem Rad die niederländische Grenzregion erkunden — diese Gelegenheit bietet sich Fietsenfans am Donnerstag, 30. Mai, ab 10 Uhr in der Gemeinde Losser. Die zwei unterschiedlich langen Touren, 25 und 50 Kilometer, führen durch die Schatzkammer der Twente rund um die Gemeinde Losser. Wie die Gemeinde mitteilt, wird es unterwegs Kaffeepausen mit Eis und weiteren süßen Köstlichkeiten geben. Nach der Rundfahrt erwartet alle Radler zudem ein Grillfest mit Musik. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 053 5362013 und auf www.vvvdeluttelosser.nl sowie per E-Mail an info@vvvdeluttelosser.nl.