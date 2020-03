Empfehlung - Auch Ehefrau des Coevordeners mit Corona infiziert

Coevorden Die Ehefrau des Corona-Patienten aus Dalen bei Coevorden ist ebenfalls mit dem Virus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt der Provinz Drenthe am Montag mitgeteilt. Die Behörden versuchen nun herauszufinden, mit wem sie in den vergangenen Tagen in Kontakt stand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/auch-ehefrau-des-coevordeners-mit-corona-infiziert-346360.html