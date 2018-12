Empfehlung - Antibabypillen-Engpass in den Niederlanden

Den Haag Für 1,2 Millionen niederländische Frauen ist es zurzeit schwierig, ihre Antibabypille in Apotheken zu kaufen. Vor allem die Pillen mit den Wirkstoffen Ethinylestradiol und Levonorgestrel, bekannt unter dem Markennamen Microgynon 30, sind vom Engpass betroffen. Viele Apotheker müssen die Antibabypille aus benachbarten Ländern importieren und geben die Pille nur noch in einzelnen Blistern aus, in denen sich nur genügend Pillen für 30 Tage befinden, während man normalerweise Packungen mit drei bis sechs Blistern kauft. Teilweise müssen die Frauen dazu übergehen, eine andere Pille zu verwenden, was zu Komplikationen führen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/antibabypillen-engpass-in-den-niederlanden-270387.html