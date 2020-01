Empfehlung - An der Grenze: „Vorbilder für friedliches Zusammenleben“

Coevorden Mit Delegationen aus der Samtgemeinde Emlichheim und der Partnerstadt Nordhorn fand jüngst das Neujahrstreffen im niederländischen Coevorden statt. Zu diesem Anlass wurden die besonderen Ereignisse des Jahres 2019 in Form eines Videos präsentiert. Bürgermeister Bert Bouwmeester wies anschließend in seiner Neujahrsrede unter anderem auf die zahlreichen Initiativen von Anwohnern und Anwohnergruppen in der Gemeinde hin, zum Beispiel für den Bau eines Glasfasernetzes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/an-der-grenze-vorbilder-fuer-friedliches-zusammenleben-339074.html