66-Jähriger in Ootmarsum vom eigenen Traktor überfahren

Ootmarsum Der Viehhändler erlitt dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, hieß es in der Online-Ausgabe der Tageszeitung „Twentsche Courant/Tubantia“. Der 66-Jährige hatte bei der Ausfahrt mit dem Traktor einen Laternenpfahl gerammt. Als er sich den angerichteten Schaden ansehen wollte, setzte sich der offenbar ungesicherte Traktor in Bewegung und überrollte den Mann. Passanten entdeckten den Verletzten und alarmierten die Rettungskräfte. Mit einem Hubschrauber wurde der 66-Jährige in ein Krankenhaus geflogen.